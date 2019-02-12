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الكتيبة 303 مدفعية تعود أدراجها في المرج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

عادت الكتيبة 303 مدفعية إلى ثكناتها في مدينة المرج، بعد انتهاء مهامها في مدينة درنة.

واستقبل أهالي المدينة عناصر الكتيبة بالأفراح والأهازيج تعبيرا منهم على فخرهم لمُساهمتهم في مُقارعة الإرهاب في درنة.

وعُرفت الكتيبة  303 مدفعية التابعة للواء 73 بالانضباطية والالتزام ودورها الكبير في مشاركتها في عدة مهام للقضاء على المجموعات الإرهابية والمجرمة في كُل من بنغازي ودرنة.

مجهودات كبيرة وتضحيات أكبر تقوم بها الوحدات العسكرية في مختلف ربوع ليبيا من أجل الحفاظ على أمن الدولة والمواطن.

يُشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد أعلنت في الـ9 من فبراير الجاري تحرير كامل مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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