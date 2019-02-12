مساعٍ ليبية لحفظ الممتلكات التراثية

أقيمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل حول حفظ الممتلكات التراثية في المواقع الليبية المسجلة في قائمة التراث العالمي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير التعليم وعدد من المدعوين من مختلف قطاعات الدولة.

وتناولت الورشة التي عقدت في طرابلس المواقع الأثرية الموضوعة على لائحة التراث الإنساني وهي لبدة الكبرى وصبراتة وشحات ومواقع الفن الصخريّ في تادرارات أكاكوس ومدينة غدامس القديمة.

حيث تم طرح العديد من الآراء والموضوعات التي تخصّ الممتلكات التراثية للمواقع الليبية.

بدورها استعرضت مصلحة الآثار عروضا مرئية للتعريف بالمواقع الليبية المسجلة والأسباب التي أدّت إلى إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي المهدّد بالخطر، والعمل على وضع سياسة تهدف إلى حمايتها والحفاظ عليها.

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