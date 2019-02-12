عقيلة يطالب برفع القوة القاهرة عن الشرارة

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي عقب تسليمه للجيش الوطني وتأمينه بشكل كامل.

وأعلن الجيش الاثنين، تسلمه حقل الشرارة النفطي دون قتال بعد التوصل لاتفاق مع القوة التي كانت تحرسه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن عقيلة صالح طالب صنع الله أيضا بالتواصل والتنسيق مع القيادة العامة للجيش الوطني بخصوص حقل الشرارة.

وحمّل رئيس مجلس النواب، مصطفى صنع الله، مسؤولية الخسائر المادية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي بسبب فرض حالة القوة القاهرة عليه.

وأُغلق مرات عديدة بسبب تبعات القتال في البلاد، منها ما استمرت لعامين ما أسهم في وقف طاقة إنتاجية مهمة تبلغ في الوقت الحالي 315 ألف برميل يوميا أي قرابة 30% من إجمالي الناتج النفطي الليبي يتم ضخها إلى ميناء الزاوية غربي العاصمة طرابلس فيما تبلغ الطاقة الاحتياطية لمنطقة حوض مرزق 5 مليارات برميل.

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