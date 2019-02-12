بوجواري يستقبل بيكر ويبحثان دعم بريطانيا لـ بنغازي

بنغازي-العنوان

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، حيث نقاشا سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والإعمار في مدينة بنغازي.

ووفقا لإعلام البلدية، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة آليات دعم المملكة البريطانية لمدينة بنغازي خاصة فيما يتعلق بمشاريع رواد الأعمال من الشباب وتمكين المرأة والمجتمع المدني وتقديم الدعم للقطاعات الخدمية في المدينة وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن ونزغ مخلفات الحرب، والعمل على دعم القطاع الخاص، وتنمية وتطوير البنية التحتية للمدينة وتمكين الشركات البريطانية من العمل في مدينة بنغازي وزيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة خاصة بعد استقرار الوضع الأمني.

وأشار بيكر، إلى دور بريطانيا الداعم من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا الذي استهدف تنفيذ عدد من المشاريع وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة.

واستعرض بوجواري، خطة البلدية خلال المرحلة القادمة وأهم الأولويات التي تعمل عليها البلدية، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك خاصة في المجالات الصحية والتعليمة ومختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.

وأعرب بوجواري، عن أمله في تواجد الشركات البريطانية في مدينة بنغازي قريبا.

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