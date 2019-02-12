الأخضر ينتزع فوزاً ثميناً من شباب الجبل

العنوان-البيضاء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر فوزا ثمينا، على نظيره شباب الجبل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب شيخ الشهداء، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وشهد الشوط الأول من المباراة تبادل للهجمات من قبل الفريقين، قبل أن يحكم الأخضر سيطرته على مجريات الأمور، ويهدد مرمى منافسه بعدة كرات خطيرة ابرزها فرصتي محمد موسى الدرسي بالدقيقتين 30 و45.

على جانب آخر، جاء الشوط الثاني في غاية الإثارة والندية، حيث أحرز الأخضر هدفين عن طريق حسن ماتا، و على مادو، فيما سجل أنيس سالم هدف شباب الجبل الوحيد.

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