زليتن.. مجهودات للنهوض بقطاع الصحة

أُقيمت ورشة عمل لصندوق الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بمدرج الجامعة الأسمرية في زليتن، لبحث برنامج التوأمة بين ليبيا وألمانيا في جميع المجالات.

وعقدت الورشة بحضور مدير عام صندوق الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية فرج جوان، ومدير مستشفى الياسمين، ومعنيين بصندوق الجيش الليبي وجميع قطاعات الدولة.

وأوضح مدير الصندوق فرج جوان لـ218 أن الصندوق يهدف ويطمح إلى التخفيف من المعاناة التي يواجهها الليبيون في قطاع الصحة وغيرها من القطاعات.

وهدفت الورشة، التي أشرف عليها عضو اللجنة العمومية العقيد المهندس فرج سالم البربار وبرعاية المجلس البلدي زليتن، إلى تأهيل الشباب وتنمية قدارتهم لتكون داعما للقطاعات في ليبيا.

وكان تطوير نظام التأمين والمساهمة في تطوير نظام الرعاية الصحية والاستثمار الذكي، من أبرز المحاور التي نوقشت في الورشة، لأجل صناعة واقع أكثر أمنًا في ليبيا.

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