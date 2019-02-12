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زليتن.. مجهودات للنهوض بقطاع الصحة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أُقيمت ورشة عمل لصندوق الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بمدرج الجامعة الأسمرية في زليتن، لبحث برنامج التوأمة بين ليبيا وألمانيا في جميع المجالات.

وعقدت الورشة بحضور مدير عام صندوق الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية فرج جوان، ومدير مستشفى الياسمين، ومعنيين بصندوق الجيش الليبي وجميع قطاعات الدولة.

وأوضح مدير الصندوق فرج جوان لـ218 أن الصندوق يهدف ويطمح إلى التخفيف من المعاناة التي يواجهها الليبيون في قطاع الصحة وغيرها من القطاعات.

وهدفت الورشة، التي أشرف عليها عضو اللجنة العمومية العقيد المهندس فرج سالم البربار وبرعاية المجلس البلدي زليتن، إلى تأهيل الشباب وتنمية قدارتهم لتكون داعما للقطاعات في ليبيا.

وكان تطوير نظام التأمين والمساهمة في تطوير نظام الرعاية الصحية والاستثمار الذكي، من أبرز المحاور التي نوقشت في الورشة، لأجل صناعة واقع أكثر أمنًا في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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