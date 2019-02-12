الارصاد: تحذير قوي من تقلبات جوية وامطار غزيرة وثلوج بداءا من الليلة على هذه المناطق

حذر خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية بشدة من تقلبات جوية يصحبها سقوط أمطار جيدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً بداية من مساء اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقي (مناطق الخليج حتى طبرق– الجغبوب و جالو).

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه صادر عنه أن تكون الأمطار غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، ما يتسبب في حدوث سيول وجريان الأودية المحلية مع احتمال تساقط الثلوج مساء الغد على المرتفعات الجبلية، مطالبًا بأخد الحيطة والحذر.

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وأضافت تقارير اخرى للطقس أن الامطار بدأت فعلياً على مناطق مختلفة، وأن السحب المنخفضة لا تزال تغطي مناطق الشمال الغربي مع تسرب سحب ممطرة ورعدية على المنااطق الساحلية الواقعة من صرمان إلى غاية طرابلس وبعض مناطق سهل الجفارة.

وأضافت التقارير أن سحب متوسطة تغطي مناطق الشمال الشرقي بدون فاعلية في انتظار السحب الممطرة.

وكان خبراء المركز قد توقع أن تشهد الاجواء في مناطق الشمال تأثرها بتقلبات جوية بسبب امتداد لمنخفض جوي جنوب أوروبا، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب الممطرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع حبات البرد أحيانا.

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