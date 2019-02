المتوسط:

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قرارًا بإيقاف مسؤولين بمصرف الصحارى عن العمل بينهم رئيس مجلس إدارته ومديره العام.

وحتى الآن، لن يعلن شكشك عن الأسباب التي أدت إلى إيقاف هؤلاء عن العمل.

