سفير ليبيا بالاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده

أعلنت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، أن السفير حافظ قدور قدم أوراق اعتماده الثلاثاء، في بروكسل، لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ليباشر عمله كسفير لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي .

وأكد رئيس المجلس الأوروبي استعداده التام للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الإقليمي والدولي.

بدوره عبّر السفير قدور عن امتنانه للدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، آملا أن يتم العمل على الوصول إلى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي.

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