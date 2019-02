المتوسط:

قالت عضو مجلس النواب عن مرزق “رحمة أبوبكر”، إن من حق التبو المطالبة بتقرير المصير، في حالة استمرار الحرب العرقية، بحسب وصفها، على القبيلة في المنطقة الجنوبية، وفق قولها.

ولفتت رحمة، في تصريحات صحفية، إلى أن التبو رفضوا طلبا من قوات الجيش لدخول المدينة سلميا، زاعمة أن منطقة أم الأرانب شهدت اشتباكات وتعرضت ضواحي مرزق لقصف جوي.

