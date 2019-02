الصحة العالمية تسعى لتوفير 43.5 مليون دولار لدعم الصحة في ليبيا

المتوسط:

ناشدت منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة توفير تمويل بقيمة 43.5 مليون دولار لتغطية التدخلات الصحية المنقذة لحياة 388 ألف شخص داخل ليبيا.

وأوضحت المنظمة، أن سنوات الصراع في ليبيا خلفت نظاما صحيا مثقلا بالأعباء، خاصة وأن العديد من المرافق الصحية إما مغلقة كليا أو جزئيا وبما يحد من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لسكان يعانون منذ 8 سنوات، بحسب البيان.

وقالت المنظمة، إن تقييما بشأن توفر الخدمات الصحية ومدى جاهزية النظام الصحي أجرته بالاشتراك مع وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في عام 2017، أظهر أن حوالي 17.5% من المستشفيات و20% من مرافق الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى 18 مستشفى تخصصي تعرضت لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل، نشيرة إلى أن المرافق الصحية العاملة ما زالت تتعرض للهجمات بشكل متواصل حيث تم الإبلاغ عن 41 هجوما استهدفت العاملين الصحيين والمرافق الصحية في عامي 2018 و2019 عبر البلاد.

وحذرت منظمة الصحة من أن نقص الأدوية الأساسية ومقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى القدرة المحدودة لبرامج الصحة العامة الوطنية، يزيدان من خطر انتشار الأمراض المعدية، حيث يواجه المهاجرون والنازحون واللاجئون والمجتمعات الريفية الخطر بشكل خاص في نفس الوقت الذي يؤثر عدم كفاية الحصول على الرعاية الصحية على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأمهات المحتاجات إلى خدمات الصحة الإنجابية والأمومة والأطفال حديثي الولادة.

