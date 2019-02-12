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حقيقة التهديد بإغلاق مركز الرقابة فرع الخمس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى رئيس قسم التحليل والمطابقة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الخمس، جمعة هويدي، الأخبار المتداولة حول تهديد أعضاء المركز بإغلاق مكتب المركز في ميناء الخمس بعد شبهات حول تمرير مشروبات مستوردة دون متابعة ومراقبة المركز.

وأكد هويدي لقناة 218، الثلاثاء، أن العمل يسير بشكله الطبيعي وأن المركز يأخذ عينات من كل المواد الموردة عبر منفذ ميناء الخمس التجاري.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد أغلق مكتبه في ميناء الخمس في أكتوبر الماضي بعد أن سجّل بعض المخالفات في تمرير بعض السلع والبضائع، وعاد لنشاطه في نوفمبر ليعمل من جديد بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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