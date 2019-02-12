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حافظ قدور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام السفير حافظ قدور، اليوم الثلاثاء، بتقديم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سفيرًا لدولة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن سعادته بتعيين سفير لدولة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استعداده التام للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الاقليمي والدولي.

من جانبه، عبّر قدور عن امتنانه للدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الاوروبي تجاه ليبيا، آملا أن يتم العمل على الوصول الى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اتحدي هذا الفرخ الصابع سمسار عاهرات ايطاليا ان تكون له اي شهاده علميه بعد شهادة الثانويه. انه احقر و اوسخ تيس من جنزور المجاهده هالفاسد عميل للامن الداخلي الايطالي.

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