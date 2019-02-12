داخلية الوفاق تبحث الاتفاق المشترك للبرنامج الإنمائي في ليبيا

عقد بديوان وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع فني موسع برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن، والمشرف العام علي تسيير بنود الاتفاق المشترك للبرنامج الإنمائي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور مدير المشروع المشترك وخبراء قسم الشرطة والأمن ببعثة الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة المركزية الفنية المكلفة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض العديد من النقاط الخاصة ببنود الاتفاق المشترك, وبعد مداولة النقاط والملاحظات المسجلة، تم التوصل إلى جملة من التوصيات العملية الداعمة لتنفيذ بنود ومخرجات هذا المشروع.

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