المتوسط:

أصدرت وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا تعليمات لكافة أجهزتها بتسهيل إجراءات المراسلين والصحفيين، وعدم التعرض لهم أثناء القيام بعملهم، وتقديم المساعدة لهم.

ووفقا الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فقد شدد رئيس المكتب الإعلامي محمد أبو عبدالله على ضرورة التعاون بين وسائل الإعلام ومكاتب الإعلام بالوزارات للحصول على المعلومة الصحيحة بعيدا عن الغموض والتضليل.

The post بعد الشكاوى المتكررة.. «داخلية الوفاق» تصدر تعليماتها بعدم التعرض للصحفيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية