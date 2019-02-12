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السفير الليبي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده في بروكسل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدم سفير ليبيا الجديد لدى الاتحاد الأوروبي المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حافظ قدور اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن سعادته بتعيين سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي وعبّر عن استعداده التام للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الإقليمي والدولي.

من جانبه عبّر السفير الليبي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور عن امتنانه للدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا آملًا أن يتم العمل على الوصول إلى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي.

السفير الليبي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده في بروكسل

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • حافظ قدور اسم ليس غريبا , اليس هو سفير القذافي في روما عام 2011 ولم نسمع انه انشق . لا حول الله . عقمن الليبيات علي ما يبدو لولادة سفراء جدد……

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    • فعلا كان امين مكتب ايطاليا لانه اكبر زمزاك و لصيق لموسي كوسه و ماعنداش مؤهل علمي اطلاقا الا الثانويه. وفشل في دراسته في ايطاليا و اصبح عميل للطليان و كان ابرز واحد في التصفيات في ايطاليا

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  • هذا البغل. لا تتمشي معه صفة سفير. بل سفيه. هالفرخ غير مؤهل و فاشل في دراسته و عميل للامن الايطالي و نشاطه في ايطاليا السمسرة بالعاهرات الا بطالبات الاتي من فصيلته و وقح و سراق و فرخ حرام. كان كلب لموسي كوسه و مخبر للامن الخارجي تقرب من سيف الاسلام القذافي الي ان وصل لامين مكتب في ايطاليا بدلا من عبد العاطي العبيدي. و لكن نحن نعلم ان الذيوث السراج مجهول الاصل من اسقط العائلات زي عائلة قدور . فلا غرابه ان يكون العاملين معه كلهم من نفس الطينه حقراء و خونه وسفهاء. و لكم يسبق له العمل بالخارجيه حتي موظف

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