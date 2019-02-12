طرابلس | مصادر مكتب النائب العام تؤكد القبض على الوداني وإثنين من مساعديه

ليبيا – أكد مصدر بمكتب النائب العام اليوم الثلاثاء نبأ إيقاف مدير مصرف الصحاري أبوبكر الوداني وإحالته للتحقيق بتهمة إختلاس 100 مليون دينار ليبي من حسابات مجمدة في الداخل تعود لشركات وأفراد ، مبيناً بأنه الموقوف قد حول هذه الاموال إلى حسابات وهمية وتم سحبها نقداً.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه أكد في تصريح خاص لـ المرصد بأن الوداني قد أودع في السجن بعد توجيه تهم له تتعلق بالإهمال والفساد الإداري متعلقة بحولات مصرفية وتزوير مستندات ، مؤكداً بأن عدد من موظفي المصرف وأشخاص آخرين وشركات متورطين فيما نسب إليه من تهم.

وكشف المصدر بأن النائب العام ألقى القبض أيضأ على إثنين من من موظفي المصرف على ذمة ذات التهم وذلك في وقت سابق فيما لايزال مدير مصرف الصحاري فرع الماية ( غرب طرابلس ) مطلوباً هو الآخر لكنه يتواجد خارج البلاد.

يشار إلى أن النائب العام كان قد ألقى القبض نهاية الأسبوع الماضي على كل من رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار المعين من الرئاسي علي محمود ورئيس المؤسسة الموازي عبدالمجيد بريش وأودعهما فى مؤسسة الإصلاح والتأهيل معيتيقة على خلفية شبهة تهم تتعلق أيضأ بالفساد .

المرصد – خاص

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