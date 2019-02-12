أمن بنغازي تضبط مصنعين للخمور في الماجوري وراس اعبيدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

داهم قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، أمس الاثنين، مصنعا للخمور في منطقة الماجوري .

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، بأنه تم ضبط ما يقارب عن 8000 لتر، من الخمور محلية الصنع، وأداة تعاطي نوع (كنشة)، وعدد 10 جالونات من المواد المسكرة سعة 20 لتر، بعد أخذ الأذن من النيابة العامة بالمداهمة وتفتيش المكان.

وأكد مكتب الإعلام، أن المضبوطات تم الانتقال بها إلي قسم التحريات العامة .

إلى ذلك، قبض أعضاء الأمن في مركز شرطة رأس أعبيدة، على شخص غاني الجنسية، يقوم ببيع وتصنيع المواد المسكرة، من خلال مصنع يقع تحت الأرض في المنطقة .

وأضاف مكتب الإعلام الأمني في المديرية، أنه جرى مداهمة المصنع، وتحريز حوالي 700 لتر من المسكرات محلية الصنع .

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