الوفاق تبحث تسهيل مهام وكالات الأنباء والقنوات الفضائية المعتمدة في ليبيا

عُقد بمقر مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس حسن الهوني، ورئيس مكتب المراسم والعلاقات بوزارة الداخلية عبد الباسط الطبال، ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة محمد بوعبد الله، وعددا من مراسلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية المعتمدة في ليبيا.

وأوضحت إدارة التواصل الإعلام بالمجلس، أنه تم خلال الاجتماع، طرح ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل الإعلامي لهذه المؤسسات وتسهيل مهامها بما يمكنها من أداء عملها وإمكانية استحداث وسيلة للتواصل تقوم بتذليل أية صعوبات أو عراقيل قد تواجههم.

هذا وعبر مسؤولو الإعلام بالمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، عن تفهمهم لطبيعة عمل الصحفيين المعتمدين في ليبيا واستعدادهم التام لتقديم كافة التسهيلات لهم في سبيل الوصول الى المعلومة بكل يسر وسهولة على أن يتم التنسيق مع ادارة الإعلام الخارجي بالخصوص.

من جهتهم، أبدى مراسلو المؤسسات الإعلامية، حرصهم على نقل المعلومة الصادقة من مصادرها، مؤكدين على ضرورة احترام عمل المراسل وتعريفه بالإجراءات التي سيتم اتباعها خلال تغطية المناشط المختلفة حتى لا تحدث أية تجاوزات.

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