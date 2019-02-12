الجمالي يشدد على ضرورة أن تتجه الأطراف الليبية كافة للانتخابات وأن تقبل بنتائجها

قال مبعوث الجامعة العربية الى ليبيا صلاح الدين الجمالي إن المرحلة الانتقالية في ليبيا دامت أكثر من اللازم وعلى كل الأطراف أن تتجه للانتخابات وأن تقبل بنتائجها ، مشيرا الى أنه تواصل مباشرة مع كل من المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش للعمل على تحسين الظروف لإجراء انتخابات في البلاد.

الجمالي وفي تصريح لقناة ليبيا أكد أن الشعب الليبي يعرف مصلحته جيدا وهو من يقرر مصيره وأن أي إملاءات خارجية لا تدور حول هذا الخيار هو خروج عن الدور الدبلوماسي البناء.

وأشار المبعوث العربي إلى أن الانتخابات ستخرج بقيادة جديدة للبلاد متأملا أن تكون في صالح ليبيا، مؤكدا ان حرمان الشعب الليبي منها أمر غير صحيح.

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