تعليم الوفاق والقابضة للاتصالات يناقشان برنامج التعليم الالكتروني

العنوان-طرابلس

عقد رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة للإتصالات فيصل قرقاب اجتماعاً مع وزير التعليم عثمان عبد الجليل بمقر الشركة الليبية للبريد والإتصالات القابضة بطرابلس، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ورئيس مجلس إدارة شركة المدار” م. عبد الخالق بن عاشور” وعدد من مدراء الإدارات بالشركة القابضة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون بين الشركة القابضة للاتصالات ووزارة التعليم من خلال تقديم خدمة الإنترنت في المدارس وذلك للمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع التقنية المهمة للمراحل التعليمية المختلفة، وتهدف هذه الإافاقية إلى إطلاق برنامج التعليم التفاعلي من خلال استخدام الموارد التعليمية المتطورة وتوفير المناهج التعليمية عبر الوسائل الإلكترونية.

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