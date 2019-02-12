انطلاق فعاليات المسابقة الدينية لحفظ القرآن في غدامس

انطلقت بقاعة المركز الثقافي بمدينة غدامس غرب البلاد، فعاليات المسابقة الدينية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى المدينة تحت شعار «فرسان القرآن» بإشراف ورعاية فريق «رواد الخير» بغدامس.

وقال مدير فريق «رواد الخير» بغدامس، عبدالله موسى لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المسابقة تأتي ضمن خطة عمل إدارة مشروع رواد الخير والتي تشمل العديد من البرامج والنشاطات الثقافية.

وذكر موسى أن مسابقة القرآن يشارك فيها 70 طفلًا، وتتضمن عدة جوانب في حفظ القرآن الكريم جزء «عم» و«الجن» و«قد سمع» و«الأحقاف»، منوهًا أن المسابقة تهدف لتحفيز الطلاب على قراءة القرآن الكريم وتلاوته وإتقانه.

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