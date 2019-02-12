تعليم الوفاق تبحث تيسير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

عقد بقاعة الاجتماعات بالهيئة الوطنية لصندوق التضامن الاجتماعي، اجتماعا بين وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق ونظيرتها وزارة الشؤون الاجتماعية لحلحلة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع معالجة بعض الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية لطلاب الفئات الخاصة وذوي الاعاقة وإيجاد آلية اعتماد نتائج المؤهلات لتلك الفئة مع مراعاة الاهتمام بالأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين، حيث خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاشكاليات ووضع برنامج ييسر العملية التعليمية وتوفير المستلزمات التعليمية لهذه الفئة.

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