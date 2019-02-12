ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار بالسوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3932 دينار اليوم، مقارنة بـ1.3900 دينار أمس الإثنين.

فيما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5717 دينار اليوم، مقابل 1.5745 دينار خلال الفترة نفسها، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.7924 دينار اليوم، مقابل 1.7976 دينار.

واستقر الين الياباني عند 1.2600 دينار، لكنّ اليوان الصيني سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.2055 دينار، مقارنة بـ0.2053 دينار أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3715 دينار مقابل 0.3706 دينار أمس الإثنين، كما هبط أمام الدرهم الإماراتي الذي ارتفع إلى 0.3793 دينار مقارنة بـ0.3784 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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