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تفاصيل اختلاس مدير “الصحارى” لـ100 مليون دينار

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، في تصريح خاص لـ”218″ توقيف مدير مصرف الصحارى أبوبكر الوداني، لثبوت تورطه في قضية اختلاس 100 مليون دينار.

وقال الصور إنه وبعد متابعة ملف الاختلاسات لشهرين ثبت تورط الوداني وعدد من الموظفين بينهم موظفة هربت إلى الخارج، مؤكدا القبض على أشخاص آخرين متورطين في القضية.

بدوره كشف مدير مكتب التواصل في مصرف الصحارى عصام حمزة، لـ”218″، تفاصيل قضية الاختلاس، مؤكدا أن القبض على الوداني تم بعد استدعائه عبر الهاتف صباح الثلاثاء من قبل الصديق الصور.

وقال حمزة إن الوداني توجه إلى مكتب الصور، ولدى وصوله تم القبض عليه وتوديعه في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وبين أن القضية تعود للعام 2016، حيث تمت عملية اختلاس 100 مليون دينار في العام 2016  بفرع المصرف في منطقة المايا عبر “صكوك المقاصة” عن طريق موظف في الفرع رفض حمزة الكشف عنه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يجب علي اي ليبي لذيه نخوة و رجوله ان يستهدف هذا الخانب فرخ الحرام. و المفروض قطع يده و رجله بخلاف قصاصا كما امرنا الله. حتي يكون عبرة. كما بجب القبض علي الخانب ناكر و ان تقطع يديه الاتنين. الوطن لايمكن ان يبنوه مخانب

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  • الراجل معروف نظيف ويخاف ربي أكيد في حاجة غلط /والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نسأل الله أن يفك محنته ويحفظه ويبعد أولاد الحرام عنه ويجعل هذا الأمر شاهد له لاعليه /أمين أمين أمين

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