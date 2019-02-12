تفاصيل اختلاس مدير “الصحارى” لـ100 مليون دينار

أكد رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، في تصريح خاص لـ”218″ توقيف مدير مصرف الصحارى أبوبكر الوداني، لثبوت تورطه في قضية اختلاس 100 مليون دينار.

وقال الصور إنه وبعد متابعة ملف الاختلاسات لشهرين ثبت تورط الوداني وعدد من الموظفين بينهم موظفة هربت إلى الخارج، مؤكدا القبض على أشخاص آخرين متورطين في القضية.

بدوره كشف مدير مكتب التواصل في مصرف الصحارى عصام حمزة، لـ”218″، تفاصيل قضية الاختلاس، مؤكدا أن القبض على الوداني تم بعد استدعائه عبر الهاتف صباح الثلاثاء من قبل الصديق الصور.

وقال حمزة إن الوداني توجه إلى مكتب الصور، ولدى وصوله تم القبض عليه وتوديعه في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وبين أن القضية تعود للعام 2016، حيث تمت عملية اختلاس 100 مليون دينار في العام 2016 بفرع المصرف في منطقة المايا عبر “صكوك المقاصة” عن طريق موظف في الفرع رفض حمزة الكشف عنه.

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