ماذا قال فوزي الحداد حول معركة الجنوب الليبي

أكد الكاتب والمحلل السياسي فوزي الحداد، على ضرورة تضافر جميع الجهود لدعم معركة الجنوب الليبي ضد الجماعات المسلحة.

وقال الحداد في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “معركة الجنوب وطنية بامتياز، تخليص الجنوب من براثن الإرهاب وعصابات النهب والسلب والتهريب، وتطهير الجنوب المستباح من مطاريد المعارضة المسلحة في دول الجوار.. كل ذلك عمل وطني جليل ومطلب شعبي لأهلنا في الجنوب، ينبغي دعمه بكل السبل الممكنة، فإن كان المجلس الرئاسي تمنعه السياسة من دعم هذا التحرك، فعلى الأقل يجب أن يبقى على الحياد، فهو ليس طرفا في الصراع ولا ينبغي له أن يكون، تكليف آمر لمنطقة سبها في هذا التوقيت يجعله في قلب صراع كان يجب أن يتجنبه، شعار الوفاق يجب أن يستولي على كل قرارات الرئاسي، ومن أهم أطر التوافق ذلك المسار الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية، لا مناص للرئاسي من إيجاد قنوات تفاهم فاعلة مع القيادة العامة للجيش، هذا إن كان فعلا يحمل هم التوافق الوطني الذي ما جاء إلا ليعمل على تحقيقه وصولا لمرحلة العودة للشعب عبر انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية”.

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