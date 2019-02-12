توقعات حالة الطقس والبحر ليوم غدا الاربعاء 13 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد ان تشهد الاجواء سيطرة كتلة هوائية باردة على بلادنا تعمل على انخفاض واضح في درجات الحرارة على كافة المناطق بالاخص المرتفعات الجبلية.

وتكون التوقعات الجوية ليوم الغد الاربعاء 13 فبراير 2019:

يشهد طقس مناطق الشمال الغربي تبقي الاجواء باردة مع سماء قليلة السحب وتتكاثر من حين إلى اخر مع فرصة سقوط بعض الامطار الخفيفة خاصة المناطق الواقعة مابين طرابلس إلى مصراتة والدواخل الشرقية الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة درجات الحرارة القصوي تتواصل على مستويات هذا اليوم بحيث تتراوح مابين 12 إلى 15 درجة ولاتتجاوز 9 درجات على مرتفعات الجبل الغربي.

يخيم على طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي تعمق الهواء البارد نحو هذه المناطق يعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة على اغلب هذه المناطق بالاخص مرتفعات الجبل الاخضر بحيث تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين 10 إلى 13 درجة ومابين 5 إلى 9 درجات على مرتفعات الجبل الاخضر مع سماء مغيمة ترافها هطول امطار جيدة إلى غزيرة وتشمل الامطار اولا مناطق الخليج ثم تنتقل نحو مناطق الشمال الشرقي اخر النهار والليلة القادمة وتكون بكميات هامة وغزيرة الرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على الساحل الشرقي —-

ويتأثر طقس مناطق الوسط وفقا للتقرير باجواء مغيمة على اغلب هذه المناطق ترافها امطار خفيفة إلى متوسطة وتتركزالامطار على المناطق الواقعة من الجفرة إلى غاية الجغبوب الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة درجات الحرارة منخفضة نسبيا بحيث تتراوح مابين 14 إلى 16 درجة.

ويسيطر على طقس مناطق الجنوب وفقا للتقرير اجواء باردة نسبيا على اغلب هذه المناطق مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 15 إلى 19 درجة.

ويشهد البحر على طول الساحل سيكون مضطراب إلى شديد الاضطراب على الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 2.50 إلى 4 امتار. والله اعلم.

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