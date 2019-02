المتوسط:

سلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض إحدى غرف التبريد المركزي لحفظ التطعيمات والأمصال، والموردة من منظمة اليونيسيف، إلى مشرف التطعيمات بإدارة الرعاية الصحية بنغازي، رمضان الفيتوري.

وأكد المركز أن الغرفة ستسهم في حفظ احتياجات مدينة بنغازي والمنطقة المحيطة بها من التطعيمات والأمصال.

