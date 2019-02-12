مصدر عسكري: استمرار عمليات التمشيط في درنة والقبض على إرهابيين بالمدينة القديمة

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، اليوم الثلاثاء، إن عمليات التمشيط في المدينه القديمة وسط درنه لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

وأوضح الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء «بعد انتهاء العمليات العسكرية في مدينه درنة، وأثناء التمشيط في الأزقة الأربعة بالمدينه القديمة وأخر منزلين تتمركز بهما التنظيمات الإرهابية، وجرى قتل عدد من الإرهابيين كانوا متحصنين في آخر معقل لهم في المدينة القديمة وسط درنة، بالإضافة إلى القبض على عدد آخر تم تسليمهم إلى غرفة العمليات».

وأضاف: «هناك عدد من الوحدات العسكرية والسرايا غادرت مدينة درنة صباح اليوم ووصلت إلى معسكراتها بعد انتهاء العمليات العسكرية، بينما لا يزال عدد آخر يتمركز في المدينة لينهي أعمال التمشيط وتفكيك الألغام الأرضية بمنطقة العمليات العسكرية».

وأشار الخرطوش إلى أن «مهمة القوات المسلحة في المدينه تكاد تنتهي، وسيكون دور المؤسسة الأمنية بكافة أقسامها ومراكزها وعناصرها وأعضائها لضبط وحفظ الأمن في المدينه، حتى تعود مدينة درنة الحضارة والثقافة إلى سابق عهدها وتصبح المنطقة الشرقية خالية تمامًا من الإرهاب، وأن يعم الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في المدينة وكافة مدن ومناطق شرق البلاد بعد طي آخر صفحة من صفحات كتاب الإرهاب في درنة».

وأكد الخرطوش، أن «وحدات الجيش الليبي تنتظر تكليفاتها الجديدة وهي على أتم الاستعداد للقيام بواجبها الوطني والإنساني لحماية الوطن وحدوده من العصابات المسلحة الأجنبية والإرهاب والتطرف في كافة التراب الليبي».

وعبر مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، عن تعازيه الحارة إلى «كافة أسر شهداء الواجب وزملائهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، الذين قدموا الغالي والنفيس لتحرير ليبيا من الإرهاب والتطرف».

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