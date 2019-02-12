تعاون بين عدل وصحة الوفاق لافتتاح مستشفى إيوائي بمؤسسة الإصلاح والتأهيل

كشف الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية أحمد بوكراع، عن تواصل التنسيق بين وزارتي العدل والصحة التابعة لحكومة الوفاق لافتتاح مستشفى إيوائي بمؤسسة الاصلاح والتأهيل “الجديدة” تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأوضح بوكراع، أن التنسيق بين الوزارتين لتطوير مصحة “الجديدة”، إلى مستشفى إيوائي يقدم خدماته لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، يأتي من حرص رئيس الجهاز “محمود أبوحميدة”، ومدير إدارة الرعاية الصحية ” هشام العثري”، بأن يقدم المستشفى خدماته للمرضى من النزلاء، موضحاً بأن المسؤولين في وزارة الصحة أبدو استعدادهم لدعم المستشفى بالإمكانيات والكوادر الطبية المؤهلة.

وأشار في السياق نفسه بأن كل مؤسسات الإصلاح والتأهيل على مستوى ليبيا لديها تواصل مع إدارة الجهاز، ويوجد فيها عيادات تقدم خدماتها للمرضى من النزلاء متمثلة في الكشوفات المبدئية عند دخول النزيل للمؤسسة وإجراء التحليلات اللازمة وغيرها من الخدمات على مدار الساعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

