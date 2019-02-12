السفير الإيطالي يبحث في مصراتة مسارات الوضع السياسي والاقتصادي

زار اليوم السفير الإيطالي الجديد جوزيبي بوتشيني غاريمالدي والتقي نواب المدينة ومجلسها البلدي.

وتمركز النقاش حول تقييم الحالة السياسية وكيفية الدفع بمسارات التوافق والسلم الأهلي، وأيضا كيفية الدفع بعملية التبادل التجاري والشركة الاقتصادية. كما شكر ممثلو مدينة مصراتة السفير الإيطالي على تواجد المستشفى الإيطالي والخدمات الطبية المهمة التي يقدمها لأهالي المنطقة.

ونوقشت مع السفير الإيطالي كيفية تيسير عودة الشركات الايطالية التي مرتبطة بعقود عمل في ليبيا، خصوصا تلك التي لها شريك محلي، خصوصا في قطاع البنية التحتية.

السفير الإيطالي، أكد فتح باب السفارة الايطالية للتواصل وتدليل أي صعوبات تواجة تطوير العلاقة بين ايطاليا وليبيا ومدينة مصراتة. وفي الختام وجه السفير دعوة لوفد من مدينة مصراتة لزيارة إيطالي في مارس القادم واللقاء مع وزير الخارجية ميلانيزي في روما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

