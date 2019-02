الخارجية الأردنية تعلن قرب الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في ليبيا

المتوسط:

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة، الثلاثاء، قرب الإفراج عن مواطنيها الثلاثة المحتجزين في ليبيا.

وأوضح القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن سفير ليبيا لدى الأردن محمد البرغثي أكد لهم في أكثر من اتصال بأن قضية المحتجزين تلقى من جانبهم كل الاهتمام.

وبيّن “القضاة” أن مواطنيهم الثلاثة بخير، وهم محتجزون لدى الغرفة الأمنية المشتركة في تاجوراء بالعاصمة طرابلس، وأن قضيتهم تتابع يوميا بكل اهتمام، مضيفا أنهم طرحوا قضيتهم على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أثناء زيارته للأردن في نوفمبر الماضي.

يذكر أن حادثة احتجاز الأردنيين الثلاثة في ليبيا كانت في شهر أغسطس من العام الماضي.

