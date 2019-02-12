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“إدانات شديدة” لرسالة المجربي ومطالبات بسحبها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة بيانا دانت فيه بشدة قيام حكومة الوفاق التي وصفتها بـ”غير الدستورية”، باستخدام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج لـ”تمرير ادعاءات وتهم كاذبة ضد أبناء الوطن”.

وجاء بيان “خارجية المؤقتة” ردا على رسالة مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي لمجلس الأمن، والتي اعتبر فيها عملية الجيش في حقل الفيل “عملا إرهابي” ينتهك القانون الدولي، في إشارة لإيقاف طائرة خاصة كانت تقل آمر المنطقة العسكرية سبها علي كنة المُكلّف من “الرئاسي”، إلا أن البعثة الليبية قالت إن الطائرة كانت تقل جرحى ومصابين.

إدانة “المؤقتة” لرسالة المجربي لم تكن الوحيدة، فقد دانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “رسالة الاستنجاد” ووصفتها بـ”العار في حق الليبيين وبالخيانة في حق الوطن”، مطالبة بسحب الرسالة فوراً لأنها تؤسس لمبدأ خطير مبني على مغالطات لتدخل خارجي أكبر في ليبيا .

ويأتي ذلك في وقت تتقدم فيه قوات الجيش أكثر في الجنوب، فيما تسعى تحركات المجلس الرئاسي لخلق مزيد من التوتر وزعزعة الجهود الرامية للمصالحة الوطنية الشاملة .

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ياساده أنتم تستهجنون رسالة المجربي لمجلس الأمن….. !!
    يااخوانا بعين العقل من الذى وظفه أنتم.. أم حكومة( السيرجنتى )وعكاز الخارجي سياله أوامر …!!؟
    الزاى بقى…!!؟
    يعنى يخالف أوامر إللى (خدمه ) ودى تيجى الزاى…!!؟
    الراجل ماصدق حصل المكان … تبو رجليه شمعه…!! ولو على صحة الوجه.

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  • طلعت احقر من شلقم يا عرص. مصيرك ترجع لليبيا يا تيس و ستنال العقاب المناسب. لعنة الله عليك و علي التيس اللي رشحك لهذا المكان

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