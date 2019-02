المتوسط:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها ملتزمة باستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة سريعا لكن فقط بعد ضمان سلامة العاملين في الحقل.

وسيطرت قوات الجيش على حقل الشرارة، الإثنين، لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان إنها لم تتلق مخاطبة رسمية من حقل الشرارة تفيد بأن الموقع جرى تأمينه.

