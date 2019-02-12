موجز من الأخبار المحلية

يرصد لكم موقع قناة “218” في هذه الزاوية أهم الأخبار والنشاطات المحلية في مختلف المدن الليبية، والتي جاءت كالتالي:

طبرق

أطلقت شركة نهضة البطنان للمقاولات العامة حملة لتنظيف كوبري القوس في طبرق، بالتعاون مع قسم السلامة بشركة البريقة لتسويق النفط والقسم الاجتماعي بنهضة البطنان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نهضة البطنان حمزة جواد لـ218 أن الشركة تعمل على أن تساهم بإمكانياتها بالمدينة والاهتمام بها.

وتأتي حملة التنظيف لدعم المجلس التسييري لبلدية طبرق، وتقديم ما يُمكن تقديمه لأجل سلامة المواطن والاهتمام بالبنية التحتية بالمدينة.

درنة

أقام جهاز الحرس البلدي في درنة احتفالا في فندق اللؤلؤة بحضور حشد من الضباط ومجالس الحكماء والأعيان في المدينة، على رأسهم عميد البلدية ورئيس الجهاز.

وجاء الاحتفال للمجاهرة بالمؤسسة الأمنية، وتكريم من قدّموا أرواحهم ودفعوا الغالي والنفيس لتعود درنة إلى أهلها.

وتميز الاحتفال بعرض للفرقة الموسيقية للشرطة التابعة لمدينة درنة، التي عادت للحياة بعد سبع سنوات من الإرهاب والترهيب.

سبها

يشرف شباب متطوعون في “مؤسسة تارتيت” للبناء والتطوير على تقديم خطة التدريب والتعليم للمرأة والطفل وربات البيوت في حي الكرامة بسبها.

ويعاني “المركز التعليمي” التابع للمؤسسة من عدة صعوبات تتمثل في نقص التجهيزات والمعدات اللازمة والدعم للعاملين فيه، كما أنه يحتاج لتهيئة قاعات التدريس.

يشار إلى أن المركز تأسس في أواخر العام الماضي في حي الكرامة بالمدينة، لمساعدة الأطفال والنساء لتلقي التعليم، وخصوصا في مجال اللغة الإنجليزية.

الجميل

انعقد الملتقى الثقافي والاجتماعي بين مدينتي زوارة والجميل ليكون واحدا من بوادر نبذ الفرقة وحل الخلاف وعودة لم شمل المواطنين تحت راية ليبيا الموحدة.

واستهدفت الفعالية شخصيات من المدينتين لدعم الاستقرار وقضايا البلاد الملحة، تخللها عرض مسرحي صامت عما يحدث في البلاد.

وكان الحضور من مختلف الأطياف والمؤسسات بينهم أعضاء المجالس البلدية ومجالس الحكماء والأعيان وعدد من المؤسسات المدنية والإعلامية.

جادو

بمناسبة دخول عطلة منتصف العام، نظم في مدينة جادو مهرجانا ترفيهيا لتلاميذ المدارس شمل ألعابا ترفيهية وأنشطة مختلفة.

أسبوع كامل هو زمن المهرجان الذي قدم بمجهودات ذاتية بادرت بها شركة براءة الطفولة بالتعاون مع نادي الباروني الرياضي بجادو وجمعية تموقط للأعمال الخيرية.

وأبدى أولياء الأمور والتلاميذ سعادتهم وإعجابهم بهذا المهرجان الذي أضفى جوا من التواصل والتعارف بين الجميع وزرع البسمة في قلوب الأطفال.

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