ليبيا: خبراء آثار وقانونيون ينددون بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتعلق بالآثار

في هذا العدد من “تقارير فرانس 24” مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة تثير غضب خبراء الآثار والقانونيين. وفي مصر، استمرار ظاهرة ختان الإناث رغم تحذير الأطباء. ومساع مغاربية لإدراج طبق الكسكس على قائمة اليونسكو. وضمن سلسة “عبير العراق” والد فرات، من السجن إلى المنفى.
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