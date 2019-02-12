مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لجمع الأموال لإنقاذ المهاجرين المحتجزين في ليبيا

شكلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منصات مختصة بإطلاق حملات تمويل جماعي وتبرعات لأهداف ومشاريع تجارية أو إنسانية. إلا أنه سرعان ما تنبهت عصابات تهريب البشر لتلك المنصات، وباتت تجبر عائلات المهاجرين المحتجزين لديها في ليبيا على استخدامها لجمع مبالغ معينة تحددها هي، وفقا لبلد المهاجر ووضعه الاقتصادي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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