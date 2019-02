المتوسط:

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة أن عدد سكان ليبيا يصل إلى نحو 6.4 مليون نسمة، تبلغ نسبة الشباب منهم 26% ، وعلى الرغم من هذا العدد إلا أن احتياجات الشباب لم تحظى حتى الان بالاولويات من جانب السلطات, وهي عرضة للمزيد من النفور من المجتمع، لافتة إلى أن الشباب عرضة للصراع المستمر وتعطل الخدمات العامة.

وتابعت: ويواجه الشباب ايضا عمليات اغلاق متكررة للمؤسسات التعليمية وارتفاع معدلات البطالة، وعقب بأنه على الرغم من ان الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية لا يزال عاليا في ليبيا, لا تزال هناك فجوة بالغة الاهمية بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

The post اليونيسيف: احتياجات الشباب في ليبيا ليست لها أولوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية