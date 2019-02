«مجلس طبرق» يناقش مع مسؤولي الهيئات القضائية تفعيل المحاكم

المتوسط:

بحث المجلس التسييري طبرق مع مسؤولي الهيئات القضائية تفعيل دور المحاكم والنيابات بصورة أكبر.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس التسييري طبرق صباح اليوم الثلاثاء مع مسؤولي الهيئات القضائية بالمدينة

وقال الناطق باسم بلدية طبرق مروان يونس في تصريحات صحفية إن المجتمعين ناقشوا العراقيل التي تواجه عمل الهيئات القضائية وتوفير مقرات لكافة الهيئات القضائية وتفعيل آوامر القبض من الأجهزة الأمنية المختلفة، وتوطين محكمة استئناف طبرق مع توفير مقرات للنيابات الجزئية ومدى تعاون الأجهزة الأمنية مع القضاء.

