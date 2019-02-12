مصراتة.. ضبط مخالفات خطيرة بمحلات حلاقة

أعلن جهاز الحرس البلدي مصراتة، ضبط عدة مخالفات خلال حملة تفتيش على محلات الحلاقة، الثلاثاء، وتم على إثرها إغلاق 4 محلات.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إن الحملة نفذتها دورية تتبع إدارة الفرع والتنسيق مع فرقة من مركز الحرس البلدي الغيران.

وأضاف أن إغلاق محلات الحلاقة جاء لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها، واستعمالها مواد منتهية الصلاحية في الحلاقة.

وبيّن جهاز الحرس البلدي مصراتة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحلات المخالفة، ومصادرة معدات الحلاقة غير الصالحة للاستعمال، كذلك تم توزيع التسعيرة المعتمدة والمحددة من قبل قطاع الاقتصاد لمحلات الحلاقة.

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