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مصراتة.. ضبط مخالفات خطيرة بمحلات حلاقة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز الحرس البلدي مصراتة، ضبط عدة مخالفات خلال حملة تفتيش على محلات الحلاقة، الثلاثاء، وتم على إثرها إغلاق 4 محلات.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إن الحملة نفذتها دورية تتبع إدارة الفرع والتنسيق مع فرقة من مركز الحرس البلدي الغيران.

وأضاف أن إغلاق محلات الحلاقة جاء لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها، واستعمالها مواد منتهية الصلاحية في الحلاقة.

وبيّن جهاز الحرس البلدي مصراتة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحلات المخالفة، ومصادرة معدات الحلاقة غير الصالحة للاستعمال، كذلك تم توزيع التسعيرة المعتمدة والمحددة من قبل قطاع الاقتصاد لمحلات الحلاقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالنسبه لأغلب الليبيين تمثل هذه المدينه وكرا للخيانه و الارهاب و الرذيله و الخيانه. وهي سبب انتشار السرطانات في ليبيا عن طريق الاسلحه و الذخائر التي يطلقها مليشياتها المجرمه. لابد من القصاص من هؤلاء الخونه فروخ الحرام المخانب زي الرعيض و ادبيبه و بادي و معيتيق كلهم زي بعض فروخ حرام

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