الإرهاب يُدحر من درنة ويُخلف الجثث المجهولة ورائه

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن فريق انتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، مساء الثلاثاء، من انتشال عدد 35 جُثة مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة، آخر معاقل الإرهابيين بالمدينة.

وجاء ذلك بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة عن وجود جثث مجهولة الهوية، حيثُ حضر الفريق وانتشل ما تم العثور عليه من جثث، وقام بتسليمهن إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.

وستدفن تلك الجثث عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة، بحضور النيابة العامة والخبرة القضائية .

وبدأ فريق انتشال الجُثث بعمله مع عناصر الجيش الليبي في انتشال الجثث من مناطق الاشتباكات، عقب إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة تحرير مدينة درنة وانتهاء المعارك القتالية مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

حيثُ انتشل الفريق، أمس الاثنين، 10 جثث من منطقة المدينة القديمة، وفيما سبق تمكن من انتشال 3 جثث مجهولة الهوية من ذات المنطقة ليصل عدد الجثث مجهولة الهوية التي تم انتشالها خلال ثلاثة أيام إلى 48 جثة.

ولازال فريق انتشال الجثث التابع للهلال الاحمر الليبي فرع درنة مستمرا في عمله المنوط به خدمة لمدينة درنة وأهلها.

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