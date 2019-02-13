دورة تخصصية لشرطة الزاوية

تواصل مديرية الأمن بالزاوية الدورة التدريبية التخصصية الأولى لمنتسبي المديرية من أفراد الشرطة الجنود وضباط صف المتعينين بالمديرية من سنة 2011 إلى 2017 م في مجال التحقيق الجنائي.

تهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة أفراد الشرطة وبلغ المستهدفين منهم لهذه الدورة 100 شرطي وتستمر الدورة لمدة شهر كامل بمركز البحوث الطبية بالزاوية.

تتمحور الدورة على عدد من المحاضرات التي يلقيها عدد من ضباط المديرية حول اختصاصات مأمور الضبط القضائي ، وسلطات مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم ، ومحاضر جمع الاستدلالات،اجراءات وضوابط وأهم الوسائل الحديثة للتحقيق الجنائي ، ومفهوم مسرح الجريمة واخلاقيات مهنة الشرطة وضمانات المتهم أثناء التحقيق الجنائي .

كما ركزت الدورة على الجانب العملي كالتدريبات العسكرية على الضبط والربط لمنتسبي الشرطة.

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