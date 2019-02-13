اخبار ليبيا الان

دورة تخصصية لشرطة الزاوية

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل مديرية الأمن بالزاوية الدورة التدريبية التخصصية الأولى لمنتسبي المديرية من أفراد الشرطة الجنود وضباط صف المتعينين بالمديرية من سنة 2011 إلى 2017 م في مجال التحقيق الجنائي.

تهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة أفراد الشرطة وبلغ المستهدفين منهم لهذه الدورة 100 شرطي وتستمر الدورة لمدة شهر كامل بمركز البحوث الطبية بالزاوية.

تتمحور الدورة على عدد من المحاضرات التي يلقيها عدد من ضباط المديرية حول اختصاصات مأمور الضبط القضائي ، وسلطات مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم ، ومحاضر جمع الاستدلالات،اجراءات وضوابط  وأهم الوسائل الحديثة للتحقيق الجنائي ، ومفهوم مسرح الجريمة واخلاقيات مهنة الشرطة وضمانات المتهم أثناء التحقيق الجنائي .

كما ركزت الدورة على الجانب العملي كالتدريبات العسكرية على الضبط والربط لمنتسبي الشرطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك