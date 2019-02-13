حملة تبرع بالدم في الحرشة

انطلقت في ضاحية الحرشة التابعة لمدينة الزاوية حملة للتبرع بالدم تحت شعار “ساهم لإنقاذ مريض”، لصالح مستشفى الزاوية التعليمي ولبعض المستشفيات ومراكز الدم بالمنطقة الغربية.

رعى الحملة ونظمها نادي بن زيدون الثقافي الاجتماعي الرياضي بالحرشة بالتعاون مع مصرف الدم بالزاوية و فرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب.

أقيمت الحملة بصالة نادي بن زيدون وتهدف إلى توفير الدم بأكبر عدد من أكياس الدم للمحتاجين وخصوصا المصابين بأعيرة نارية وحوادث السيارات ومن المصابين بالأمراض السرطانية والمرضى الخاضعين للعمليات الجراحية ولسد عجز المستشفيات في الحالات المستعجلة.

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