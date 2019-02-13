حفل جائزة دوركاس في سبها

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احتضن المسرح الوطني في مدينة سبها حفل توزيع جوائز دوركاس التي تشرف عليها صحيفة فسانيا والتجمع الوطني فزان ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني لتكريم الفائزين بالجائزة من النشطاء والمبادرين ورعاة الحملات التطوعية في مختلف المجالات الفنية والأدبية .

قدمت مشاريع المسابقة لنيل الجائزة في مختلف المجالات و ابداعات منتسبي مؤسسات المجتمع المدني عبر صفحات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فتح باب التصويت لهم عبر الانترنت وعرضت في الحفل فقرات لأنشطة سابقة نظمت في المدينة إضافةً لفواصل غنائية وموسيقية.

يشار إلى أن اسم “دوركاس” أطلق على الجائزة تيمناً باسم أحد أنواع الغزلان المنقرضة في الصحراء الليبية.

وقال القيمون على جائزة دوركاس أن الجميع في انتظار حلول الموعد الجديد لهذه المسابقة التي أثبت من خلالها المتقدمون أن العطاء الفني والأدبي بخير وفي تنامي متواصل نحو التألق.

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