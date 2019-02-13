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بلدي الزاوية : (معاً نبني المستقبل)

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت صالة الاجتماعات في مقر المجلس البلدي الزاوية انعقاد الاجتماع التقابلي الأول للمجلس البلدي مع الإدارات والقطاعات الخدمية داخل الحدود الإدارية لبلدية الزاوية المركز والتأم الاجتماع تحت شعار “معاً نبني المستقبل” .

حضر الاجتماع عميد البلدية ومديرو الإدارات والقطاعات الخدمية ومدير إذاعة الزاوية المحلية.

ناقش المجتمعون شؤون كل القطاعات الخدمية في المدينة ووقفوا على المشاكل والعراقيل والصعوبات والمختنقات التي تواجه سير العمل لكل قطاع .

ويأتي الاجتماع -حسب المسؤولين- لتوحيد جهود القطاعات الخدمية والمجلس البلدي الزاوية لصالح خدمة الوطن والمواطن.

كما اتفق الحاضرون على أن يكون الاجتماع التقابلي بين القطاعات بشكل دوري كل شهر لمتابعة كل القطاعات الخدمية بالبلدية أولاً بأول .

وأكد المجلس البلدي الزاوية بأنه سيعمل جاهداً على تذليل الصعاب لخدمة المواطن وللنهوض بالمدينة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • تبني قهرتك وطياح سعدك… “على راي العزايز”

    أي مستقبل هذا اللي حتبنوه لمدينتكم “العنقاء” في وجود المليشيات والخوارج والخوانجية والمهربين والمجرمين والمصيع والصعاليك والبغولة اللي حاكمينكم ودايرين فيكم ما يبوا ومخليينكم ترقدوا من العصر!!!

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