بلدي الزاوية : (معاً نبني المستقبل)

شهدت صالة الاجتماعات في مقر المجلس البلدي الزاوية انعقاد الاجتماع التقابلي الأول للمجلس البلدي مع الإدارات والقطاعات الخدمية داخل الحدود الإدارية لبلدية الزاوية المركز والتأم الاجتماع تحت شعار “معاً نبني المستقبل” .

حضر الاجتماع عميد البلدية ومديرو الإدارات والقطاعات الخدمية ومدير إذاعة الزاوية المحلية.

ناقش المجتمعون شؤون كل القطاعات الخدمية في المدينة ووقفوا على المشاكل والعراقيل والصعوبات والمختنقات التي تواجه سير العمل لكل قطاع .

ويأتي الاجتماع -حسب المسؤولين- لتوحيد جهود القطاعات الخدمية والمجلس البلدي الزاوية لصالح خدمة الوطن والمواطن.

كما اتفق الحاضرون على أن يكون الاجتماع التقابلي بين القطاعات بشكل دوري كل شهر لمتابعة كل القطاعات الخدمية بالبلدية أولاً بأول .

وأكد المجلس البلدي الزاوية بأنه سيعمل جاهداً على تذليل الصعاب لخدمة المواطن وللنهوض بالمدينة .

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