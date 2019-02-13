“تارتيت” نحو تعليم النساء والأطفال

متابعة|218

تشرف مؤسسة تارتيت للبناء والتطوير من خلال فريق من الشباب المتطوعين على تقيدم خطة لتدريب وتعليم النساء والأطفال في حي الكرامة بمدينة سبها.

يعاني المركز التعليمي التابع للمؤسسة من صعوبات عديدة كنقص التجهيزات والمعدات اللازمة والدعم للعاملين فيه، وتهيئة القاعات لتدريس اللغة الانجليزية، ناهيك عن وجوده في بناء عشوائي يفتقد لأبسط قواعد الحياة الصحية.

تأسس المركز في آواخر العام الماضي 2018 في “حي الكرامة ” شرقي مدينة سبها حيث تطوع شباب الحي في إعداد مكان مناسب وبسيط لاستغلاله كفصول وقاعات للتدريس وتحقيق أهداف المركز .

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