مدير أمن طبرق يرفض تسليم منصبه

ايوان ليبيا – وكالات :

رفض مدير مديرية أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم إجراء عملية الاستلام والتسليم من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وأوضح العقيد فرج إبراهيم في تدوينه له على صفحته بموقع «فيسبوك» الأربعاء إن« رفضه جاء نزولا عند رغبة ضباط المديرية من رؤساء أقسام ومراكز ونقاط ووحدات وغيرهم الذين يرفضون جملة وتفصيلا تسليم الادارة الامنية إلى ضابط من خارج مديريتهم».

يذكر أن رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق بحث الخميس الماضي مع مدير أمن طبرق ومجموعة من ضباط المديرية رفضهم تكليف ضابط من خارجها ليشغل منصب مدير الأمن بها معللين ذلك بأن المديرية بها مجموعة من الضباط «الأكفاء برتب قيادية وهم أحق بهذا المنصب».

وكلف وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، مدير جديد لمديرية الأمن بمدينة طبرق.

وقالت مديرية أمن طبرق إن «السيد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف يصدر قراره بتكليف عقيد فتحي عقيلة بمهام مدير أمن طبرق».

ولفتت مديرية أمن طبرق إلى أن هذا القرار جاء في «اطار سياسة الوزارة بتكليف مدراء الأمن من خارج مناطقهم والمعروفه بعقارب الساعة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا