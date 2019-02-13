مؤسسة النفط ترد على دعوات إستئناف إنتاج الشرارة بـ3 شروط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، إلتزامها بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي إلا أنها ربطت هذه الأمر بعدد من الشروط أبرزها ضمان سلامة العاملين.

وأكدت المؤسسة في تصريحات لوكالة “رويترز”، أنه في حال تحققت شروطها يمكنها إعادة الموظفين إلى الحقل ورفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أنها لم تتلق حتى الآن مخاطبة رسمية من داخل موقع الشرارة بأن الحقل جرى تأمينه وأصبح آمنا.

وبيّنت أن منطقة حظر الطيران في الجنوب ستكون بحاجة لرفعها للسماح بعودة إمداد الحقول ودخول وخروج العاملين.

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