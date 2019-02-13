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باشاغا يبحث سبل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق مع مساعدة وزير الخارجية “بوله شيك” سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والولايات المتحدة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية الأميركية بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ وبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة للجانب الليبي.

وشهد اللقاء في جانب منه مناقشة مسألة إنفاذ القانون ومكافحة جرائم المخدرات على المستوى الدولي ومسألة الألغام في ليبيا وكيفية التعامل معها عبر البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية، فضلا عن مسائل الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر وحقوق الإنسان ومسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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