صالح يبحث مع غاريمالدي تطورات أزمة ليبيا

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماعا مع السفير الإيطالي الجديد في ليبيا “جوزيبي غاريمالدي” .

وأشار “غاريمالدي” في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جرى في مقر إقامة صالح في مدينة القبة إلى تباحثه مع رئيس مجلس النواب بشأن عديد المواضيع التي تهم الشأن الداخلي الليبي.

وأضاف بأنه يقوم بزيارات رسمية لكافة السلطات الموجودة في البلاد بعد أن قدّم أوراق اعتماده سفيرا لإيطاليا في ليبيا.

يشار إلى أن إيطاليا تلعب دورا محوريا في مساعي حل الأزمة الليبية وكان آخر نشاطاتها في هذا السياق تنظيم مؤتمر باليرمو.

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